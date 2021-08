https://it.sputniknews.com/20210802/pescara-incendio-alla-pineta-dannunziana-intossicati-evacuati-e-bagnanti-in-fuga-12352693.html

Pescara, incendio alla Pineta Dannunziana: Intossicati, evacuati e bagnanti in fuga

Pescara, incendio alla Pineta Dannunziana: Intossicati, evacuati e bagnanti in fuga

È un serio colpo al patrimonio dell’intera provincia quello causato dall’incendio che si è scatenato ieri alla riserva naturale ‘Pineta Dannunziana’. Cinque... 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T08:34+0200

2021-08-02T08:34+0200

2021-08-02T08:34+0200

italia

incendio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/726/52/7265216_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f3c66ff8a2b4fd4f2ee454a8e4d14681.jpg

Cinque persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale per intossicazione. Tra queste una bambina e due suore di una struttura della diocesi.Il vasto incendio e i fumi tossici hanno costretto ad evacuare una casa di riposo, un convento di suore, la parte della città che va dall’università al tribunale fino alla zona di San Silvestro, nonché anche tutta la riviera sud dallo stabilimento 186 in poi. In totale circa 800 persone sono state trasferite al Palafiere.35 ambulanze sono state attivate, l’accesso nord e sud alla città è stato temporaneamente chiuso e sono entrati in azione gli elicotteri dei vigili del fuoco e un canadair ma si è reso necessario chiedere mezzi aggiuntivi a Roma.Tra i danni subiti il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, ha segnalato la scuola media 'Benedetto Croce' che è andata in fiamme, come pure un'autodemolizioni, che, bruciando, ha causato diverse esplosioni delle auto a Gpl e a benzina lì depositate.La ‘Riserva naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana’, meglio conosciuta semplicemente come Pineta Dannunziana, dai pescaresi chiamata anche "Pineta D'Avalos", dal nome della famiglia che al tempo dei Borbone possedeva il marchesato di Pescara, è un'area naturale protetta situata nella zona meridionale del comune di Pescara ed è uno dei simboli più preziosi della città.Deve il suo attuale nome al poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio che la frequentava e che agli inizi del secolo scorso vi ambientò la tragedia teatrale ‘La figlia di Iorio’.

msan.mr Effetto pandemia climatica, ma il virus è sempre lo stesso!! 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, incendio