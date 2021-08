https://it.sputniknews.com/20210802/omicidio-sui-monti-lattari-in-campania-incensurato-ucciso-nella-sua-auto-12356091.html

Omicidio sui Monti Lattari, in Campania, incensurato ucciso nella sua auto

Omicidio sui Monti Lattari, in Campania, incensurato ucciso nella sua auto

Ha i tratti del giallo estivo l'omicidio di un uomo di 73 anni sui Monti Lattari, in Campania. L'omicidio è avvenuto ieri sera nel comune di Lettere

Secondo la prima ricostruzione l’uomo è stato raggiunto dai killer mentre si accingeva a raggiungere l’abitazione del fratello quando è stato freddato da svariati colpi di pistola.L’evento criminale intorno alle ore 22 a bordo di una Renault Clio, tra via Touro e via Nuova Depugliano. Poco prima Giordano aveva trascorso la serata in piazza.Tutti da chiarire i contorni di questa vicenda che presenta i tratti tipici di un regolamento di conti messo in atto dalla criminalità organizzata.Sul posto hanno effettuato i rilievi i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che conducono ora le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

