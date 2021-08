https://it.sputniknews.com/20210802/olimpiadi-caso-timanovskaya-berlino-chiede-alla-bielorussia-rispetto-degli-atleti-12357765.html

Olimpiadi, caso Timanovskaya: Berlino chiede alla Bielorussia rispetto degli atleti

Olimpiadi, caso Timanovskaya: Berlino chiede alla Bielorussia rispetto degli atleti

Il governo tedesco chiede alle autorità bielorusse di rispettare i diritti e le libertà dei suoi cittadini, compresi gli atleti, ha affermato oggi la portavoce... 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T14:27+0200

2021-08-02T14:27+0200

2021-08-02T14:27+0200

sport

germania

bielorussia

olimpiadi 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/12357800_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_7c18488d755fa936212d11ceb4f54784.jpg

"Condanniamo regolarmente il loro comportamento nei confronti della società civile. Condanniamo fermamente il bullismo e l'intimidazione nei confronti dei media indipendenti e della società civile, che include certamente gli atleti. Invitiamo costantemente le autorità bielorusse a rispettare i principali diritti democratici, compresa la libertà di pensiero e la libertà di stampa, questo vale per tutti i cittadini bielorussi, compresi gli atleti", ha detto la Adebahr in una conferenza stampa.In seguito il viceministro degli Esteri della Polonia Marcin Przydacz ha dichiarato che la Timanovskaya ha ricevuto un visto umanitario polacco.Anatoly Kotov, un membro dell'opposizione bielorussa, ha affermato che la Timanovskaya arriverà in Polonia alla fine di questa settimana.All'inizio della giornata le autorità giapponesi hanno confermato alla Repubblica Ceca che la velocista olimpica bielorussa Kristina Timanovskaya ha ricevuto l'offerta di asilo da parte di Praga.Domenica l'atleta ha pubblicato un video sui social, in cui affermava che le autorità bielorusse stavano cercando "con la forza" di farla tornare in patria. Ha chiesto l'intervento del Comitato Olimpico Internazionale. Il Comitato Olimpico Nazionale della Bielorussia ha dichiarato che lo staff tecnico della squadra di atletica bielorussa ha deciso di rimandare a casa la velocista per il suo "stato emotivo e psicologico".La stessa Timanovskaya aveva sostenuto il Comitato Olimpico bielorusso aveva deciso di rimandarla in patria perché si era lamentata su Instagram di essere stata iscritta a correre nella staffetta 4x400m dopo che alcuni membri della squadra bielorussa erano stati trovati non idonei a competere per la mancanza di tutti i test antidoping.

germania

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, germania, bielorussia, olimpiadi 2020