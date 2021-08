https://it.sputniknews.com/20210802/obblighiamo-i-professori-a-vaccinarsi-lappello-del-membro-del-cts-12359138.html

Obblighiamo i professori a vaccinarsi, l’appello del membro del Cts

Obbligare anche gli insegnanti non ancora vaccinati a vaccinarsi e completare la vaccinazione degli studenti e studentesse per meglio proteggere il mondo... 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T21:19+0200

2021-08-02T21:19+0200

2021-08-02T21:19+0200

coronavirus

coronavirus in italia

Decidiamo in fretta sull’obbligo di vaccinazione per gli insegnati e imponiamo l’obbligo, questo il punto di vista di Sergio Abrignani, immunologo della Stata di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) che da oltre un anno supporta il governo nelle decisioni in materia sanitaria per i contenimento della pandemia.Il professore affronta anche il discorso del green pass sui mezzi di trasporto e in particolare il controllo sui mezzi di trasporto urbani.Vaccini hanno salvato migliaia di viteInfine le proiezioni sul numero di persone salvate dal vaccino. Secondo Abrignani sono state salvate oltre 24 mila italiani da quando abbiamo i vaccini.

Andrea NON SI OBBLIGA NESSUNO SE ESISTE ANCORA UNA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA IN ITALIETTA. DRAGHI E COMPARI SONO PER DI PIÙ DEI VIGLIACCHI, SE OBBLIGASSERO A VACCINARSI DOVREBBERO RISPONDERE DELLE CONSEGUENZE SANITARIE DI CIÒ. SONO I PRIMI A NON FIDARSI DEI VACCINI. É QUESTA LA RAGIONE PER LA QUALE VOGLIONO COSTRINGERE A VACCINARSI RENDENDO LA VITA DELLE PERSONE SEMPRE PIÙ DISUMANA. 1

raus jUEde E per quale motivo? In Israele e in Islanda dove sono tutti vaccinati hanno ripreso a morire come prima e di nuovo sono partiti i lockdown. Chi vuole vaccinare a tutti i costi è un criminale. 0

coronavirus, coronavirus in italia