Ndrangheta in Calabria, 16 arresti per appalti nella Sanità. Domiciliari per consigliere regionale

L’operazione contro la ‘ndrangheta ‘Inter Nos’, porta agli arresti domiciliari Nicola Paris, consigliere regionale della Regione Calabria eletto nelle liste... 02.08.2021, Sputnik Italia

12 i milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza e 17 le misure cautelari eseguite questa mattina all’alba. 9 degli indagati sono finiti in carcere e 7 ai domiciliari, mentre per uno degli indagati è scattata l’interdizione.L’inchiesta è condotta dalla Dda e dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ed ha riguardato le infiltrazione della ‘ndrangheta negli appalti della sanità della città calabrese.I sequestri hanno riguardato in particolare imprese per un valore complessivo di 12 milioni.L’operazione è stata eseguita dai comandi provinciali e dallo Scico della Guardia di Finanza operanti nelle varie città dove sono state eseguite le misure cautelari. Oltre a Reggio Calabria, Catanzaro, Roma, Verona, Milano, Livorno.Tra gli arrestati, oltre a Paris, anche esponenti delle famiglie ndranghetiste reggine dei Serraino, dei Iamonte, e dei Floccari.I magistrati hanno rilevato irregolarità sanitarie anche durante la pandemia, come sanificazioni non adeguate alla situazione.

