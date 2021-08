https://it.sputniknews.com/20210802/motta-visconti-come-il-far-west-taglia-sui-vandali-da-3-mila-euro-e-spuntano-i-nomi-12362752.html

Motta Visconti come il Far West. Taglia sui vandali da 3 mila euro e spuntano i nomi

Motta Visconti come il Far West. Taglia sui vandali da 3 mila euro e spuntano i nomi

Motta Visconti in provincia di Milano vive il suo momento estivo di fama mediatica perché al sindaco è venuta l’idea di mettere una “taglia” sui vandali che... 02.08.2021, Sputnik Italia

Anche la recinzione della polisportiva comunale è stata imbrattata, e il danno è stato grande perché la struttura è stata appena rifatta con un esborso di 170 mila euro.Il sindaco, raggiunto dal Corriere della Sera, ha precisato che l’intenzione non era quella di mettere la taglia sui giovincelli che hanno commesso quest’atto vandalico. Inoltre le persone che hanno fornito le informazioni non hanno voluto nemmeno un euro di ricompensa.Il sindaco però ammette che in paese c’è molta rabbia perché negli ultimi mesi gli atti di vandalismo si sono moltiplicati, in una realtà a zero attività criminale. Insomma, in paese hanno perso la pazienza dice il sindaco.Alla fine le telecamere di sorveglianza di alcune case hanno rilevato il passaggio di un gruppo composto non solo da ragazzi, ma anche di ragazze che alle 3 del mattino erano in giro per il paesino a imbrattare auto, muri delle case e servizi pubblici.“Ho portato i nomi e i filmati ai carabinieri e ho detto a tutte le vittime di sporgere denuncia in caserma. Punire i responsabili? Ci penseranno i magistrati, non io”.

