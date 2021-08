https://it.sputniknews.com/20210802/mix-vaccinale-con-astrazeneca-e-seconda-dose-di-vaccino-mrna-da-un-buon-effetto-per-istituto-danese-12362645.html

Mix vaccinale con AstraZeneca e seconda dose di vaccino mRNA dà un buon effetto per Istituto danese

La combinazione del vaccino AstraZeneca con il secondo componente dei vaccini Pfizer o Moderna offre un buon effetto protettivo contro il coronavirus, hanno... 02.08.2021, Sputnik Italia

Come notato dall'istituto, lo studio mostra che 14 giorni dopo il programma di vaccinazione combinato, il rischio di infezione da SARS-CoV-2 è ridotto dell'88% rispetto a quanto rilevato nelle persone non vaccinate. La ricerca sul mix vaccinale è stata condotta da febbraio a giugno di quest'anno, gli scienziati dell'istituto intendono continuare lo studio, poiché durante questo periodo il ceppo delta era ancora scarsamente rappresentato e i ricercatori non possono analizzare l'effetto della combinazione di vaccini su questa temuta e pericolosa variante.In precedenza si era saputo che il primo studio sulla combinazione del vaccino AstraZeneca con Sputnik V non ha mostrato effetti avversi gravi, aveva annunciato il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

