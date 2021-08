https://it.sputniknews.com/20210802/missione-compiuta-12361675.html

Missione 'compiuta'

L'ex capo della Cia, ed ex comandante del contingente internazionale in Afghanistan, il generale David Petraeus, ha affermato che a seguito del ritiro delle... 02.08.2021, Sputnik Italia

Ha aggiunto che gli Stati Uniti avrebbero potuto impedire tale prospettiva, se avessero deciso di mantenere un contingente di truppe nel paese asiatico.Ha osservato che lasciando l'Afghanistan gli Stati Uniti abbandonano i valori per i quali hanno combattuto.*Organizzazioni terroristiche vietate in Russia e in molti altri Paesi

Don Camillo Potrebbe iniziare una guerra civile, è vero. C'è anche da dire che l'altra "brutale" guerra civile, quella degli anni 90 fu il seguito dell'intervento sovietico. La guerra civile scoppiò subito dopo che la possente armata rossa nel 1989 fu cacciata a pedate di dietro dai mujaheddin afgani, ovviamente sputnik preferisce omettere questi dettagli. 3

Andrea SOTTANA NERA LA STORIA NON LA CONOSCE. LA "GUERRA CIVILE" ERA INIZIATA PRIMA E NON DOPO L' INTERVENTO SOVIETICO. IL GOVERNO AFGANO ERA COMUNISTA. GLI USA CREARONO E ARMARONO I TERRORISTI ISLAMICI IN PAKISTAN. QUANDO NEL1989 I SOVIETICI LASCIARONO L' AFGHANISTAN, I COMUNISTI AVEVANO ANCORA IL POTERE. LO PERSERO SOLO PERCHE' VENNERO A MANCARE GLI AIUTI SOVIETICI PER LA CADUTA DELL' URSS. LA GUERRA CIVILE SI SCATENO' FRA LE FAZIONI TERRORISTE FINO ALLA VITTORIA DEI TALEBANI. PREGA MENO E STUDIA DI PIU'. 2

