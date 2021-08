https://it.sputniknews.com/20210802/migranti-lultimatum-di-salvini-a-draghi-stop-sbarchi-o-sara-difficile-sostenere-il-governo-12353807.html

Migranti, l'ultimatum di Salvini a Draghi: stop sbarchi o sarà difficile sostenere il governo

L'affondo del leader della Lega dalla festa del partito a Cervia: "L'immigrazione è un colabrodo, sui migranti il governo sta facendo peggio di Alfano".

“Sostenere un governo che in quanto a sbarchi sta facendo peggio di quanto faceva Alfano, per noi è difficile”. Le parole pronunciate ieri del leader della Lega, Matteo Salvini, alla festa del partito a Cervia suonano come un ultimatum. Un ultimatum che arriva dopo settimane di trattative infuocate con il M5S sulla riforma del processo penale. Ora a far discutere è il nodo dell’immigrazione, con gli sbarchi che si susseguono senza sosta a Lampedusa, l’hotspot al collasso e le Ong che pattugliano il Mediterraneo che continuano a soccorrere centinaia di disperati traghettandoli verso le coste italiane.Il leader leghista attacca anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Se non è in grado di risolvere questo problema, ne prenda atto e ne tragga le conseguenze”. L’appello è a bloccare gli arrivi, altrimenti, dice Salvini, continuare a “sostenere un governo che accetti questi numeri di sbarchi, per noi della Lega sarebbe un problema”.Salvini chiede, infine, di chiudere i porti alle centinaia di migranti recuperati davanti alle coste libiche nelle scorse ore dalle navi SeaWatch3 e Resq. “Chiedo di bloccare questi arrivi che chiederanno un porto all’Italia, e non capisco perché dovremmo darglielo”, tuona il leader della Lega.Oggi, intervistato da SkyTg24, Salvini abbassa i toni: “Noi al governo ci siamo e ci stiamo bene”. Ma conferma l’attacco ai vertici del Viminale: “Semmai è qualche ministra che è pagata per occuparsi della sicurezza nazionale che deve dimostrare di saperlo fare. Non è la Lega ma Lamorgese che deve fare bene il suo lavoro e a dover decidere cosa fare".

Irina Derefko Il governo Draghi sta fecando bene da tanti punti di vista!!! Pazzi, svenduti al potere, corrotti come Giuda!!! Come si può dire una cosa del genere!! Come si fa a sostenere un governo non votato, il cui rappresentante è un banchiere senza scrupoli che ha affamato popoli interi!!! La pagherete molto cara in termini elettorali e non. Maledetti bastardi!!! 2

raus jUEde E basta. salvi, ti conviene staccare la spina a questo governo prima di fare anche tu una brutta fine. Sei avvisato. 1

