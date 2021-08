https://it.sputniknews.com/20210802/landini-sul-green-pass-non-contrario-ma-niente-penalita-per-lavoratori-12342613.html

Landini sul green pass: non contrario ma niente penalità per lavoratori

Sì al green pass in azienda e sì al vaccino, purché non venga sospeso il lavoratore o gli venga tolto lo stipendio. Questo per Landini è inaccettabile. 02.08.2021, Sputnik Italia

Il green pass per entrare in fabbrica e per accedere al proprio ufficio, questo è un dibattito che resta aperto nel mondo del lavoro a pochi giorni dall’introduzione del dispositivo che limiterà l’accesso nei ristoranti, bar, stadi e molti altri luoghi di intrattenimento e del tempo libero.Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, sulla questione ha detto chiaramente qual è la posizione del suo sindacato al Corriere della Sera.L’obiettivo del sindacato è “garantire i migliori standard di sicurezza nelle imprese”, ma attenzione a imporre ai lavoratori delle misure di demansionamento se non vogliono vaccinarsi.Landini ha fatto notare che stiamo parlando di un trattamento sanitario da rendere obbligatorio e che come tale può essere normato solo per legge.Confindustria ha però parlato di sospensione dal lavoro e senza stipendio, e Landini su questo punto si è detto assolutamente contrario.I tribunali, però, stanno dando torto ai lavoratori che fanno ricorso contro i datori di lavoro rifacendosi proprio al Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo il testo è in capo al titolare dell’impresa e al responsabile della sicurezza garantire la sicurezza anche sanitaria di chi lavora, degli eventuali esterni che sono presenti in azienda e dei clienti.

