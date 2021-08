https://it.sputniknews.com/20210802/la-russa-lukoil-e-litaliana-eni-scoprono-un-giacimento-di-petrolio-nel-golfo-del-messico-12354938.html

La russa Lukoil e l'italiana Eni scoprono un giacimento di petrolio nel Golfo del Messico

La russa Lukoil e l'italiana Eni scoprono un giacimento di petrolio nel Golfo del Messico

Il gigante energetico italiano Eni e quello russo Lukoil, hanno scoperto un nuovo giacimento di petrolio nel blocco 10 nell'offshore del Messico che potrebbe... 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T11:31+0200

2021-08-02T11:31+0200

2021-08-02T11:31+0200

mondo

italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/10236896_0:249:2000:1374_1920x0_80_0_0_1b4912a8d2cfc995cfc6a8d128ddd2b2.jpg

"PJSC LUKOIL annuncia un nuovo ritrovamento petrolifero nell'area di prospezione Sayulita del Blocco 10 al largo del Messico a seguito della perforazione di un pozzo esplorativo. Secondo stime preliminari, le risorse geologiche iniziali del nuovo accumulo potrebbero contenere fino a 200 Mboe (Barile equivalente di petrolio). Il pozzo Sayulita-1 EXP è il secondo pozzo consecutivo di successo perforato dalla Società in partnership con l'operatore Eni nell'ambito degli impegni condivisi nel Blocco 10", ha affermato l’azienda russa in un comunicato stampa.La collaborazione tra Italia e Russia nell'offshore del MessicoIl 6 novembre 2018 Eni e Lukoil firmarono un accordo per lo scambio di quote di partecipazione in tre licenze esplorative nelle acque poco profonde del Messico. Secondo i termini di quell’accordo, l’Eni, presente in Messico dal 2006, cedeva a Lukoil una partecipazione del 20% nei Production Sharing Agreement (PSC) di Area 10 (quella dove è stato individuato il nuovo giacimento) e Area 14, e acquisiva una partecipazione del 40% nel PSC di Lukoil per l’Area 12. Questi tre blocchi, situati nel bacino del Sureste (Golfo del Messico) erano stati assegnati a Eni e Lukoil nel 2017 a seguito di una gara internazionale denominata "Ronda 2.1", organizzata dalla Commissione Nazionale degli Idrocarburi (CNH) e vinta dalle aziende italiana e russa.

schardif Verrà approvato dalla CEI ? 1

raus jUEde Nell'Adriatico, nello Ionio e nel Canale di Sicilia vi sono giacimenti per miliardi di barili di petrolio. Ma l' Eni e l' Italia non possono sfruttarli, altrimenti l' Italia diventerebbe indipendente dai debiti e dal dominio della finanza giudea. Enrico Mattei lo sapeva ed è morto per niente, visto che i nostri politici si sono subito inginocchiati davanti alla sinagoga. 1

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, economia