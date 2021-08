https://it.sputniknews.com/20210802/italiani-vaccinati-nelle-basi-usa-restano-senza-green-pass-la-beffa-12359677.html

Italiani vaccinati nelle basi Usa restano senza green pass, la beffa

Italiani vaccinati nelle basi Usa restano senza green pass, la beffa

Circa un migliaio di impiegati italiani delle basi militari statunitensi di Capodichino (Napoli) e Gricignano d’Aversa (Caserta), sono stati vaccinati dalle... 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T16:44+0200

2021-08-02T16:44+0200

2021-08-02T16:44+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/12344425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36bc7a0e9b165314f467d9df6242d88a.jpg

Ora che sono completamente vaccinati, però, non possono ricevere il green pass dal governo italiano.Il vaccino contro il coronavirus della società farmaceutica Moderna, tra l’altro, è stato approvato anche dall’Ema e dall’Aifa e milioni di altri italiani hanno il green pass grazie a quel vaccino.Nelle medesime condizioni anche centinaia di lavoratori laziali che hanno ricevuto il vaccino in paesi extra Ue e che rischiavano di restare senza il passaporto vaccinale. In questo caso la Regione Lazio è intervenuta attraverso l’assessorato alla Sanità mettendo una pezza ed ha distribuito il green pass a questi lavoratori.Tuttavia, anche l’Asl di Caserta ha fatto sapere che i dati dei lavoratori sono stati inseriti a sistema e che presto riceveranno l’authcode per scaricare il green pass.Fanpage afferma che il problema è avvenuto per ragioni burocratiche, con l’Asl che non ha potuto caricare i dati nel sistema sanitario nazionale. Il comando militare Usa presente in Campania aveva proceduto alla vaccinazione e al rilascio di un certificato ufficiale con tutti i dati richiesti dalle normative europee ed italiane.

https://it.sputniknews.com/20210801/a-verona-manifestazione-contro-il-green-pass-al-grido-di-liberta-12342794.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia