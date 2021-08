https://it.sputniknews.com/20210802/iran-avverte-reazione-immediata-e-di-forza-a-qualsiasi-provocazione-12359406.html

Iran avverte: reazione immediata e di forza a qualsiasi provocazione

Iran avverte: reazione immediata e di forza a qualsiasi provocazione

Ieri i media israeliani hanno riferito che Tel Aviv aveva ricevuto "semaforo verde" dagli Stati Uniti e dal Regno Unito per "rispondere" al presunto attacco... 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T16:03+0200

2021-08-02T16:03+0200

2021-08-02T16:03+0200

usa

occidente

iran

israele

medio oriente

situazione in medio oriente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/12359474_35:0:1132:617_1920x0_80_0_0_fd173e83f9161f1ee1d72d53d9d0b3e9.jpg

Le affermazioni statunitensi e britanniche di una presunta traccia iraniana nel recente attacco a una petroliera di proprietà di un uomo d'affari israeliano sono "infondate" e "provocatorie", e Teheran risponderà "immediatamente e con forza" a qualsiasi provocazione contro gli interessi nazionali, ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh.L'Iran "si rammarica profondamente" e "condanna fermamente" Londra e Washington per le accuse, ha aggiunto il portavoce. Khatibzadeh ha sottolineato che l'Iran è difensore e sostenitore della sicurezza della navigazione nel Golfo e in tutte le acque internazionali e che la Repubblica Islamica, in qualità di Paese con il più grande confine marittimo con il Golfo, è sempre pronta a cooperare per garantire sicurezza con gli altri Stati della regione. Il portavoce ha anche ribadito che Teheran detesta gli interventi delle potenze non regionali nel Golfo, affermando che la loro presenza è dannosa per la stabilità e la sicurezza.Khatibzadeh ha sottolineato che se il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno prove concrete del coinvolgimento iraniano nell'attacco a Mercer Street, devono fornirle immediatamente.Attacco alla petrolieraUn cittadino rumeno e un cittadino britannico sono rimasti uccisi giovedì dopo che la petroliera Mercer Street, partita dalla Tanzania in direzione degli Emirati Arabi senza carico è stata colpita al largo delle coste dell'Oman, circa 300 km a sud-est di Muscat. La nave batte bandiera liberiana ed è gestita da Zodiac Maritime, una compagnia con sede a Londra di proprietà del magnate israeliano Eyal Ofer. La Marina degli Stati Uniti ha affermato che la nave è stata colpita da un drone suicida. Sabato i media israeliani hanno riferito che Tel Aviv aveva condiviso informazioni con Londra e Washington sul presunto ruolo dell'Iran nell'attacco. L'Iran ha rigettato categoricamente le accuse di coinvolgimento nell'attacco alla petroliera, definendole "infantili" e accusando i funzionari negli Stati Uniti di essere influenzati dalla potente "lobby sionista" presente in America.

https://it.sputniknews.com/20210629/usa-biden-giura-che-liran-non-avra-mai-armi-nucleari-e-promette-un-sostegno-di-ferro-a-israele-11941173.html

FRANCO Spero presto. 3

FRANCO L'Iran deve avere la bomba atomica se vuol stare in pace. 3

8

usa

iran

israele

medio oriente

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, occidente, iran, israele, medio oriente, situazione in medio oriente