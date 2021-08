https://it.sputniknews.com/20210802/immunita-di-gregge-in-italia-non-ce-solo-i-vaccinati-sono-protetti-12358306.html

Immunità di gregge? In Italia non c’è, solo i vaccinati sono protetti

L'immunità di comunità in Italia sarebbe qualcosa di effimero che non avrebbe mai potuto esserci sin dall'inizio della campagna vaccinale, questa... 02.08.2021, Sputnik Italia

No abbiamo speranza in Italia, la situazione in cui ci troviamo non consentirà di raggiungere l’immunità di gregge. La sentenza la proferisce l’epidemiologa Stefania Salmaso, associata all’Aie che è stata ospite di Agorà Estate su Rai 3, come riporta l’Adnkronos.Il problema, spiega la dottoressa, riguarda i non vaccinati presenti in fasce di età ben definite.E non solo “non è perseguibile” adesso, “ma non lo è stato fin dall'inizio” secondo l’epidemiologa.Per il ritorno a scuolaL’epidemiologa fa presente che a settembre, quando gli studenti e le studentesse torneranno a scuola, non tutti saranno vaccinati e per questo serviranno dei controlli costanti, magari con tamponi salivari.

