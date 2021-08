Il ritiro "improvviso" USA comporta deterioramento sicurezza, afferma il presidente dell'Afghanistan

https://it.sputniknews.com/20210802/il-ritiro-improvviso-usa-comporta-deterioramento-sicurezza-afferma-il-presidente-dellafghanistan-12353688.html

Dal 1° maggio gli Stati Uniti e la NATO hanno iniziato a ritirare le loro forze di terra dall'Afghanistan. Da allora i talebani* hanno notevolmente ampliato le loro aree di controllo sul territorio, tanto che il presidente Ghani ha dovuto riconoscere che il ritiro degli alleati occidentali ha comportato un grave deterioramento della sicurezza nel Paese puntando il dito sul fatto che il cambiamento di strategia sarebbe stato troppo repentino e non concordato."La ragione della nostra situazione attuale è che la decisione è stata presa all'improvviso", ha detto Ghani al parlamento, aggiungendo di aver avvertito gli Stati Uniti che il ritiro avrebbe avuto "conseguenze".Nel gennaio 2020, i legislatori iracheni hanno votato per far lasciare il paese a tutte le truppe straniere e rivedere la cooperazione con la coalizione antiterrorismo guidata dagli Stati Uniti. Da allora la coalizione ha consegnato alle truppe irachene una serie di basi militari in cui erano di stanza le forze americane.L'amministrazione Biden ha poi deciso di ritirare le truppe anche dall’Afghanistan; ritiro che dovrebbe essere completato entro la fine di agosto.L'Afghanistan ha assistito a un picco di violenza da quando le truppe internazionali hanno iniziato a ritirarsi dal paese. Da allora i talebani hanno lanciato un'ampia offensiva di terra e hanno invaso vaste aree.Il ritiro è stato uno dei punti dell’accordo che talebani e Stati Uniti hanno concordato a Doha lo scorso anno.*Taliban, un gruppo terroristico bandito in Russia e in un certo numero di altri paesi

privietale chi si fida degli usa viene usato, violentato e poi abbandonato!!!!! 1

EBM questo presidente dichiara che uscita USA comporta insicurezza? hahaha; questo servo ha dimenticato che USA hanno ucciso la popolazione afghana a sangue freddo, ha colonizzato il paese per 20 anni con obiettivo di creare e lasciare il caos per un tempo indeterminato. Questo servo deve chiedersi cosa hanno fatto USA in Afghanistan per 20 anni di colonizzazione? Migliore cosa in cui deve rifletere questo servo presidente: unire il popolo Afghano che 100 anni sempre sotto caos e distruzione mentre affidarsi degli USA non otterrà nulla. 0

