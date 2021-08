https://it.sputniknews.com/20210802/ex-direttore-della-cia-elenca-le-conseguenze-del-ritiro-forze-usa-dallafghanistan-12358477.html

Ex direttore della Cia elenca le conseguenze del ritiro forze Usa dall'Afghanistan

L'ex numero uno della Cia David Petraeus ha parlato delle possibili conseguenze del ritiro dei militari americani dall'Afghanistan. 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T14:42+0200

A seguito del ritiro delle truppe statunitensi in Afghanistan, potrebbe iniziare una sanguinosa guerra civile, gli Stati Uniti potrebbero impedire uno scenario simile se decidessero di lasciare un contingente nel Paese, ha affermato l'ex direttore della Cia ed ex comandante del contingente internazionale in Afghanistan, il generale David Petraeus.Ha osservato che lasciando l'Afghanistan gli Stati Uniti abbandonano i valori per i quali hanno combattuto.Se i talebani avranno la meglio in Afghanistan, ha aggiunto, allora "milioni di rifugiati" si dirigeranno in Pakistan e in altri Paesi. Inoltre le libertà dei residenti locali, in particolare delle donne, saranno sempre di meno. Mediante questa presenza militare gli Stati Uniti avrebbero potuto scongiurare una guerra civile, mentre in questa situazione "la guerra continuerà e potrà solo peggiorare", ha osservato il generale. In Afghanistan c'è uno scontro tra le forze governative ed i talebani, che hanno conquistato importanti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'instabilità in Afghanistan sta crescendo sullo sfondo delle promesse dell'amministrazione statunitense di completare il ritiro delle truppe dal suolo afghano entro l'11 settembre.* Organizzazioni terroristiche vietate in Russia e in molti altri Paesi

