Conte sul reddito di cittadinanza: nemmeno se ne deve discutere

Giuseppe Conte da capo politico di fatto dei cinquestelle ha avvertito che al massimo il reddito di cittadinanza si migliora, ma non si cancella. E l’avvertimento lo ha lanciato al presidente del Consiglio Mario Draghi in persona.“Il premier e le altre forze politiche devono comprendere che il primo partito in Parlamento risponde agli oltre dieci milioni di elettori che lo hanno votato nel 2018”, ha detto a La Stampa in una intervista pubblicata lunedì 2 agosto.Però Conte si affretta a precisare che non ha mai pensato di creare una crisi di governo in questa fase così delicata per l’Italia. Il suo avvertimento non punta tanto a minacciare per destabilizzare.La discussione interna al M5SPer quanto riguarda la dinamica politica interna al Movimento 5 Stelle, Conte dice che il chiarimento con Grillo è servito e che ora serve una realtà politica compatta, dove chi ha qualcosa da dire usa gli organi interni per farlo e “non mandando veline ai giornali per farsi notare”.

