Bassetti: in terapia intensiva solo non vaccinati

Bassetti: in terapia intensiva solo non vaccinati

"Quarta ondata è solo di contagi e non di casi gravi." 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T18:35+0200

Matteo Bassetti, l'infettivologo del San Martino di Genova, partendo dalla sua esperienza personale di medico impegnato in prima linea in ospedale per salvare i malati di Covid, ha constatato che in questa nuova quarta ondata di casi gli intubati sono soggetti non vaccinati under 50.Per Bassetti i vaccinati, anche se si contagiano, non solo non finiscono in ospedale, ma contagiano di meno rispetto a chi non si è immunizzato contro il coronavirus.Bassetti ha poi fatto un confronto tra la terza ondata della scorsa primavera e la quarta ondata di Covid.Matteo Bassetti si è sempre distinto a difesa della campagna vaccinale, così come di recente per il green pass. E' stato anche oggetto di minacce per questa posizione, finendo sotto protezione, e non ha usato di certo parole al miele contro i no-vax.

raus jUEde E quanti ne ha di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva al suo ospedale, il San Martino di Genova? Due? Bassetti vada a lavorare alla mensa dell'ospedale, che è più adatta a lui. 11

Don Camillo Questo era risaputo. Purtroppo temo che il prossimo inverno le terapie intensive e le camere mortuarie saranno ingolfate di gente non vaccinata. Ragazzi, ripensateci, e solo un'innocua punturina. Non siate fifoni. Basta con ste teorie cospirazioniste. 9

