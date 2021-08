https://it.sputniknews.com/20210802/afghanistan-usa-avvertono-talebani-no-a-sostegno-internazionale-se-arrivera-potere-con-la-forza-12364799.html

Afghanistan, Usa avvertono talebani: no a sostegno internazionale se arriverà potere con la forza

Afghanistan, Usa avvertono talebani: no a sostegno internazionale se arriverà potere con la forza

I talebani non può contare su una tregua da parte della comunità internazionale se prenderanno il controllo dell'Afghanistan con la forza, ha affermato oggi il... 02.08.2021, Sputnik Italia

I talebani* sono passati all'offensiva da quando gli Stati Uniti e altre truppe straniere hanno iniziato il loro ritiro dall'Afghanistan questa primavera, con previsioni che mostrano che il gruppo terroristico è sulla buona strada per riprendere il controllo dell'intero Paese una volta terminato il ritiro dei soldati americani.Il capo della diplomazia statunitense ha avvertito che qualsiasi futura leadership afghana che governi senza il rispetto dei diritti e senza tener conto delle riforme realizzate negli ultimi 20 anni, dall'inizio della missione NATO guidata dagli Stati Uniti, sarà trattata come uno "Stato canaglia" da Washington e con ogni probabilità dai suoi alleati. Blinken ha condannato come inquietanti e inaccettabili le atrocità commesse dai talebani durante la loro avanzata, in base alle notizie che arrivano dall'Afghanistan.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

