24 diplomatici russi devono lasciare Usa entro 3 settembre

Gli Stati Uniti hanno chiesto a 24 diplomatici russi di lasciare il Paese prima del 3 settembre. 02.08.2021, Sputnik Italia

Le autorità statunitensi hanno consegnato all'Ambasciata russa un elenco di 24 diplomatici che devono lasciare il Paese entro il 3 settembre per la scadenza del visto. Lo ha detto l'ambasciatore russo Anatoly Antonov alla rivista The National Interest. Antonov ha osservato che i dipendenti delle missioni diplomatiche russe negli Stati Uniti sono costretti a lavorare in condizioni senza precedenti, nonostante le dichiarazioni dell'amministrazione americana sulla necessità di sviluppare relazioni stabili e prevedibili con Mosca.Secondo l'ambasciatore, le autorità statunitensi, senza spiegarne i motivi, stanno annullando i visti validi dei parenti dei diplomatici russi e ritardando la proroga dei permessi di ingresso. Negli ultimi anni le condizioni di lavoro dei diplomatici russi negli Stati Uniti sono costantemente peggiorate. Come ha notato Antonov, Mosca è stata completamente privata della sua presenza consolare sulla costa occidentale americana, dove vivono decine di migliaia di russi. Inoltre i diplomatici russi vengono regolarmente espulsi. Washington ha anche drasticamente inasprito le sue procedure per i visti.

