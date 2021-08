https://it.sputniknews.com/20210801/via-allesodo-estivo-coldiretti-20-milioni-di-italiani-in-vacanza-ad-agosto-12339276.html

Via all'esodo estivo, Coldiretti: 20 milioni di italiani in vacanza ad agosto

Via all'esodo estivo, Coldiretti: 20 milioni di italiani in vacanza ad agosto

01.08.2021

Quest'anno saranno 20,8 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto. Un dato in leggero calo rispetto all'estate 2020 (-1%). E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè, diffusa in occasione del primo weekend di partenze da bollino rosso dell’estate in una Italia divisa in due per il caldo intenso al sud e forti temporali, con vento e grandine, in particolare sulle regioni del Nord.In base alle stime di Coldiretti rispetto all'agosto 2019, ci saranno circa 3 milioni di vacanzieri in meno. Sulle partenze pesano nell'ordine la paura della variante Delta, le difficoltà economiche e i timori per il futuro. Nell'estate 2021 mancheranno all'appello anche 4 milioni di turisti stranieri. Rispetto allo stesso periodo in pre-pandemia i pernottamenti sono praticamente dimezzati. E' la quarantena di 10 giorni prevista per i Paesi extraeuropei (o la miniquarantena di 5 giorni per Paesi come la Gran Bretagna) a frenare gli arrivi dei turisti stranieri. Dove trascorreranno le vacanze gli italianiPer il perdurare dell'emergenza sanitaria quasi 1 italiano su 3 (il 31%) a non allontanarsi troppo da casa e preferire una meta nella propria regione di residenza. Se la spiaggia resta la destinazione preferita degli italiani, con la preoccupazione per i contagi aumentano i turisti che preferiscono la montagna o i piccoli borghi dei centri rurali. Crollano invece le presenze nelle città. La maggioranza degli italiani in viaggio sceglie la villeggiatura nelle seconde case o di alloggiare da parenti o amici. Gettonati anche pensioni, alberghi e agriturismi. Ancora una volta, sottolinea Coldiretti, tra gli svaghi preferiti, oltre ad arte, tradizione e relax c'è il turismo enogastronomico, di viaggiatori italiani e stranieri sempre più attratti da cibo e vini locali. Questi prodotti sono diventati la prima voce delle vacanze Made in Italy nel 2021 con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir.

