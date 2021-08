https://it.sputniknews.com/20210801/val-di-susa-e-no-tav-interviene-il-ministro-lamorgese-violenza-inaccettabile-12350403.html

Val di Susa e no Tav, interviene il ministro Lamorgese: violenza inaccettabile

Val di Susa e no Tav, interviene il ministro Lamorgese: violenza inaccettabile

Persone libere di manifestare o delinquenti? Il presidente della Regione Piemonte non ha dubbi su cosa siano quelli che tra i no Tav hanno ferito dei... 01.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-01T21:03+0200

2021-08-01T21:03+0200

2021-08-01T21:03+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/838/78/8387875_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_af18121cd7c58fbef1c006d112fcc263.jpg

Quelli del no alla Tav intervengono in Val di Susa ed attaccano un cantiere. Incendiano mezzi delle forze dell’ordine e feriscono due agenti di polizia messi a difesa del cantiere della discordia.Intanto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parole non solo durissime ma che centrano il bersaglio della questione:Ed anche aggiunge: “Perché le scene che abbiamo visto in Val Susa si chiamano in un solo modo: delinquenza. E il Piemonte non si riconosce in tutto questo”.Quindi la solidarietà delle istituzioni piemontesi nei confronti “delle Forze dell’Ordine e ad ogni cittadino della Valle che vive con rispetto la propria terra e le sue istituzioni”.

raus jUEde Se la Lamorgese si trova nel posto che occupa è solo per mandare al macello le forze di polizia. Da tempo io avrei dato ordine di fuoco alzo zero contro i violenti. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia