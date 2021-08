https://it.sputniknews.com/20210801/vaccino-ipotesi-terza-dose-ma-gli-esperti-si-dividono-rischio-aumento-effetti-avversi-12343262.html

Vaccino, ipotesi terza dose. Ma gli esperti si dividono: "Rischio aumento effetti avversi"

Vaccino, ipotesi terza dose. Ma gli esperti si dividono: "Rischio aumento effetti avversi"

In Israele già è partita la campagna per somministrare il terzo richiamo del vaccino Pfizer agli over 60, mentre in Italia si valuta la possibilità di immunizzare fragili e immunodepressi con una terza dose. Ma gli esperti si dividono.

Continua il dibattito sull’opportunità di effettuare la terza dose del vaccino anti-Covid a mRna per aumentare il livello di anticorpi contro il virus.All’inizio di luglio Pfizer aveva annunciato di voler chiedere l’autorizzazione all’Ema e alla Fda americana. Ma l’autorità regolatoria statunitense, assieme ai Centers for Disease and Control (CDC), aveva espresso scetticismo riguardo questa ipotesi. Sicuramente, sottolineano Fda, Unione europea e Oms, una decisione in materia potrà essere presa solo dopo studi approfonditi. Intanto, in un’analisi pubblicata su Repubblica lo scorso giugno, gli infettivologi Antonio Cassone, dell’American Academy of Microbiology e Roberto Cauda, del Gemelli, avevano messo in guardia sul rischio che una somministrazione ripetuta e ravvicinata del vaccino basato sulla tecnologia dell’Rna messaggero rischia di aumentare gli “effetti avversi” oltre che “causare una riduzione della capacità immunizzante” e “tossicità se ripetuta frequentemente”.È d’accordo anche Fabio Malavasi, dell’università di Torino, citato dal Fatto Quotidiano, secondo il quale i vaccini a mRna “possono non essere l’ideale per multipli richiami, per il potere di indurre forte flogosi”.Poi c’è la questione dei guariti. Secondo diversi studi, citati dallo stesso sito, le cellule B e T assicurerebbero, infatti, a chi ha superato la malattia una protezione che può durare anche anni. Da 9 a 17, secondo uno studio del 2020 effettuato sui pazienti che avevano superato la Sars. Per contro, sulle persone guarite dal virus aumenterebbe anche il rischio di reazioni avverse secondo uno studio britannico del marzo 2021.Emanuele Montomoli, dell’Università di Siena, che ha coordinato i test sul vaccino di Pfizer e BioNtech, sostiene invece che la terza dose sarà “inevitabile” a causa delle varianti. La vaccinazione contro il Covid, insomma, secondo l’esperto intervistato dal Fatto Quotidiano, potrebbe dover essere ripetuta ogni anno, come per l’influenza stagionale. “Nei prossimi anni – è la previsione dell’accademico - ci saranno moltissimi vaccinati e diverse persone che hanno visto il virus, quindi ci saranno delle epidemie annuali, ma assolutamente sotto controllo, a meno che come per influenza non si generi una variante molto molto diversa, ed in questo caso l’epidemia avrà una incidenza più elevata”.Anche il ministero della Salute starebbe valutando l’ipotesi di somministrare una terza dose di vaccino. Una decisione che, ha anticipato nei giorni scorsi il direttore della prevenzione, Giovanni Rezza, citato dal Sole24Ore, potrebbe arrivare entro un mese. Per ora si parla di “persone fragili e immunodepresse” proprio in virtù della scarsità di informazioni e studi in materia.Il terzo richiamo del vaccino Pfizer per gli over 60 e gli immunodepressi, intanto, è già realtà in Israele, dove è stato riscontrata una diminuzione dell’efficacia nei vaccinati da almeno sei mesi con Comirnaty. La condizione è che la terza dose venga somministrata ad almeno cinque mesi di distanza dalla seconda.

