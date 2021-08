https://it.sputniknews.com/20210801/un-virus-simile-al-sars-cov-2-poteva-esistere-gia-dal-2013-per-epidemiologo-svizzero-12347678.html

Un virus simile al SARS-CoV-2 poteva esistere già dal 2013 per epidemiologo svizzero

Un virus simile al SARS-CoV-2 poteva esistere già dal 2013 per epidemiologo svizzero

Un virus molto simile al SARS-CoV-2 potrebbe esistere già dal 2013, ha dichiarato in un'intervista a Sputnik Didier Pittet, esperto di malattie infettive... 01.08.2021, Sputnik Italia

Questo non significa che il virus sia stato creato artificialmente, ha proseguito l'esperto, ma potrebbe significare che un virus più o meno simile a SARS-CoV-2 sia stato trovato nel 2013 e questo fatto è stato nascosto. Pittet ha aggiunto che ci sono prove che persone in Europa e in Asia hanno avuto il Covid-19 prima che questo virus diventasse noto a livello globale. Bisogna esaminare in dettaglio la situazione per scoprire quanto tempo impiega un virus a trasformarsi in una pandemia per riuscire a reagire rapidamente la prossima volta che si presenta un problema simile, secondo Pittet. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il Covid-19 era diventato pandemia nel marzo 2020. Secondo l'Istituto Johns Hopkins, oltre 4 milioni di persone in tutto il mondo sono morte per questa malattia.

