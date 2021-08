Tokyo 2020, nel nuoto 4x100 mista maschile è bronzo: storico

https://it.sputniknews.com/20210801/tokyo-2020-nel-nuoto-4x100-mista-maschile-e-bronzo-storico-12341499.html

Italia ancora di bronzo nel nuoto, ma è un bronzo storico che vale come un oro contro team stratosferici che hanno infranto i record mondiali ed europei. 01.08.2021, Sputnik Italia

La staffetta 4x100 mista maschile è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il nuoto regala ancora una medaglia ed è storica. Peccato per le azzurre della 4x100 mista femminile che, dopo il record italiano nelle qualificazioni, in finale giungono quinte.In precedenza l’Italia aveva conquistato un bronzo con la staffetta 4x200 ad Atene 2004 e l’argento con la 4x100 stile libero sempre a Tokyo 2020, ma nella mista mai.La gara, per la cronaca, è stata vinta dagli Stati Uniti con il record mondiale di 3’26”79, con la Gran Bretagna seconda che con 3’27”51 ha fatto il record europeo e gli azzurri con 3’29”17. Quarta la Russia con 3’29”22.Le speranza dell’Italia proseguonoQuest’oggi l’Italia spera di aggiungere le prime medaglie provenienti dall’Atletica leggera dopo avere archiviato la scherma con 5 medaglie, ma senza ori.Nei 100 metri Marcell Jacobs e Filippo Tortu gareggeranno intorno a mezzogiorno per la semifinale. In caso di passaggio, la finale è alle 14.45 su Rai 2.Nel salto in alto c’è Gianmarco Tamberi che ha il potenziale di salti importanti, ma ha dei piccoli problemi tecnici da risolvere per sua stessa ammissione.Le progressioni della finale saranno 2.19, 2.24, 2.30, 2.33, 2.35.

