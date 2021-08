Tokyo 2020, Marcell Jacobs prende l'oro e fa la storia

https://it.sputniknews.com/20210801/tokyo-2020-marcell-jacobs-prende-loro-12347089.html

La seconda medaglia d'oro per l'Italia oggi (dopo Gianmarco Tamberi nel salto in alto) e quarta in totale.Senza precedenti perché non ce ne sono. 9 secondi e 80 centesimi alla stratosferica velocità di 43.3 km orari, signore e signori un pedolino su due piedi che corre veloce, velocissimo, più veloce di Usain Bolton alla finale dei 100 metri di Rio 2016. In quella occasione Bolton fece 9.81, e oggi lo possiamo dire senza pudore, Jacobs avrebbe battuto anche lui.Jacobs ha ringraziato tutti durante l'intervista rilasciata al Tg2 e oltre a ricordare la su la compagna, i figli, la famiglia, ha ricordato la sua mental coach con la quale da un anno a questa parte ha fatto un percorso che lo ha portato sin qui, nell'Olimpo dello sport.Il presidente del Coni, Malagò, ha ricordato il grande impegno e i sacrifici di "Gimbo" e di Jacobs. E il presidente della Federazione dell'Atletica leggera (Fidal), Stefano Mei, ha detto che l'Atletica italiana sta facendo un buon lavoro dietro le quinte e che questi ragazzi "hanno solo bisogno delle parole giuste".

