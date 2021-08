https://it.sputniknews.com/20210801/tokyo-2020-gianmarco-tamberi-conquista-oro-nel-salto-in-alto-12346946.html

Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi conquista oro nel salto in alto

Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi conquista oro nel salto in alto

Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro per l'Italia nel salto in alto. 01.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-01

2021-08-01T14:44+0200

2021-08-01T15:11+0200

olimpiadi 2020

A pari merito con la misura di 2.37 insieme al concorrente del Qatar, ma è oro. La prima medaglia d'oro nell'Atletica di questi Giochi Olimpici per l'Italia.Una medaglia che Tamberi attendeva da 6 anni, dopo l'infortunio poco prima delle Olimpiadi di Rio 2016.Senza errori fino ai 2.37, Tamberi salta senza sbagliare e arriva alla soglia dei 2.39 senza errori e primo insieme a Barshim, poi i tre errori di entrambi.A questo punto della gara i giudici hanno avvicinato i due primi e chiesto loro se volevano proseguire per lo spareggio o condividersi la medaglia d'oro e la decisione sportiva dei due è stata straordinaria.Tamberi ha già vinto gli Europei, i mondiali indoor e un bronzo agli Europei Under 20.Tamberi si allena nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Gruppo sportivo che ha regalato alle Olimpiadi anche le medaglie di Valentina Rodini, Matteo Lodo, Luigi Samele ed Enrico Berrè.

2021

