Salvini: ascoltiamo le piazze su green pass e no obbligo vaccino

Se c'è gente che dissente va ascoltata, dice Salvini che si oppone all'obbligo vaccinale. Alla Festa della Lega il capo dei leghisti parla a tutto tondo, anche... 01.08.2021, Sputnik Italia

Il dovere della politica è ascoltare le piazze, afferma Matteo Salvini, e se Claudio Borghi si presenta ad una manifestazione no-vax con 10 mila persone a Roma, “è libero di andare in piazza dove vuole a rivendicare quello che vuole”.E se l’insegnante non si vuole vaccinare, per Salvini può entrare in classe. “Non mi interessa se la maestra di mia figlia sarà vaccinata o meno. Il tasso di mortalità dei ragazzi sotto i 20 anni è pari a zero, lo dice la scienza”.Anche se in Indonesia si è verificata un’alta mortalità di bambini piccoli uccisi dal Covid-19.E “se quello di fronte a me con l'ombrellone in spiaggia non è vaccinato, libero di farlo”.Il partito unico del centrodestraSalvini ha anche sottolineato che non c’è mai stata l’idea di un partito unico di centrodestra. Tabacci che non ne azzecca unaSalvini ha parlato anche del caso Tabacci, che “dovrebbe dimettersi visto che non ne azzecca una”.

msan.mr Si consiglia la vaccinazione dagli ultraquarantenni in sù. Nessun lasciapassare verde, misure prudenziali e libera circolazione dei giovani a spasso pure con il vaccino! Tranquilli, per loro non ci sono problemi! 2

Don Camillo Salvini deve decidere una volta per tutte da che parte stare. Il suo comportamento è semplicemente squallido. 1

