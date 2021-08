https://it.sputniknews.com/20210801/russia-voli-daddestramento-con-rifornimento-in-quota-per-reggimento-aviazione-strategica---video-12348704.html

Russia, voli d'addestramento con rifornimento in quota per reggimento aviazione strategica - Video

Le manovre aeree si sono svolte nell'Estremo Oriente russo. 01.08.2021, Sputnik Italia

Voli di gruppo in formazione, rifornimento in volo e navigazione aerea in condizioni di visibilità limitata: questi sono i compiti assolti dai piloti del reggimento dell'aviazione strategica russa nella regione dell'Amur. Alle manovre hanno preso parte i bombardieri strategici Tu-95MS. In particolare il rifornimento in volo è avvenuto ad una quota di oltre 5.500 metri e ad una velocità di oltre 550 km/h. Si rileva che di notte il rifornimento di carburante in volo è avvenuto in presenza di un'illuminazione integrativa.

