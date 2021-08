https://it.sputniknews.com/20210801/quarta-ondata-ora-preoccupa-meno-il-picco-il-10-agosto---epidemiologo--12346321.html

Quarta ondata ora preoccupa meno, il picco il 10 agosto - epidemiologo

Quarta ondata ora preoccupa meno, il picco il 10 agosto - epidemiologo

Fa meno paura la pandemia in Italia grazie alle misure messe in atto, con il contenimento e la vaccinazione il picco della quarta ondata non ci spaventerà. 01.08.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Quarta ondata meno preoccupante di quanto temuto, i contagi crescono ad un ritmo più lento del previsto e la variante Beta si scopre che è poco contagiosa e non fa paura.Il quadro tutto sommato è buono, dice l'epidemiologo Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica all'università Statale di Milano, che in una intervista a QN spiega il rallentamento della crescita dei contagi."Potremmo aspettarcene uno attorno ai 10 mila per il 10 di agosto", aggiunge l'esperto che comunque considera questi dati non ufficiali, "ma il pessimismo che si respirava qualche settimana fa sembra essere superato" ormai.E per quanto riguarda il vaccino, "completare il ciclo vaccinale protegge efficacemente dagli effetti più gravi di questa variante".

Notiziario

