https://it.sputniknews.com/20210801/primo-lotto-del-vaccino-russo-sputnik-v--prodotto-in-uzbekistan-afferma-lrdif-12336845.html

Primo lotto del vaccino russo Sputnik V prodotto in Uzbekistan, afferma l'RDIF

Primo lotto del vaccino russo Sputnik V prodotto in Uzbekistan, afferma l'RDIF

La partita di siero è stata ora inviata al Centro Gamaleya, in Russia, per il controllo qualità. 01.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-01T07:37+0200

2021-08-01T07:37+0200

2021-08-01T07:37+0200

mondo

uzbekistan

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

Il primo lotto di prova del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V è stato prodotto in Uzbekistan.Ad annunciarlo, nella mattinata odierna, è stato il Russian Direct Investment Fund (RDIF):Nella nota è stato quindi precisato che campioni spediti al centro di ricerca russo Gamaleya, che ha sviluppato il vaccino, per il controllo di qualità.Lo Sputnik VSputnik V è stato sviluppato dall'istituto di ricerca russo Gamaleya nell'agosto 2020, diventando il primo vaccino registrato al mondo contro il COVID-19. Secondo i ricercatori, mostra un'efficacia superiore al 91,6% contro il nuovo coronavirus ed è stato finora autorizzato in 69 paesi.

msan.mr È giusto che anche quello russo entri nel mercato dei vaccini! 2

1

uzbekistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, uzbekistan, coronavirus nel mondo