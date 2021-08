https://it.sputniknews.com/20210801/pfizer-e-moderna-aumentano-i-prezzi-del-vaccino-anti-covid-12347412.html

Pfizer e Moderna aumentano i prezzi del vaccino anti-Covid

Il Financial Times ha riferito che le case farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno aumentato i prezzi dei vaccini contro il coronavirus per l'Unione Europea. 01.08.2021, Sputnik Italia

I produttori dei vaccini contro il coronavirus americani Pfizer e Moderna hanno aumentato il prezzo della dose del loro siero immunizzante per l'Unione Europea, riporta il Financial Times, riferendosi alle parti del contratto che la redazione è riuscita a visionare. Come osservato dal giornale economico britannico, le società hanno rifiutato di commentare la loro politica dei prezzi nell'Unione Europea.A livello europeo sono stati autorizzati dall'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, per la campagna di vaccinazione contro il Covid i vaccini di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca.In precedenza è stato riferito che le campagne di vaccinazioni contro il Covid potrebbero proseguire per molti anni in futuro, in base all'ipotesi di virologi ed epidemiologi di una task force del governo britannico.

