https://it.sputniknews.com/20210801/perche-emergono-nuove-varianti-di-coronavirus--12350537.html

Perché emergono nuove varianti di coronavirus?

Perché emergono nuove varianti di coronavirus?

Ricercatori austriaci hanno identificato i fattori che contribuiscono alla comparsa di nuovi ceppi di coronavirus. 01.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-01T23:25+0200

2021-08-01T23:25+0200

2021-08-01T23:25+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/11595055_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_ece8517057e4dd92b6ab3c0b8530f3c8.jpg

Un'equipe di ricercatori guidati da Fyodor Kondrashov dell'Istituto austriaco di scienza e tecnologia ha affermato che le nuove varianti di SARS-CoV-2 hanno iniziato a diffondersi dopo che le misure anti-contagio sono state revocate in molti Paesi. Lo studio è pubblicato sulla rivista scientifica Scientific Report. Hanno costruito un modello epidemiologico e hanno scoperto che il rischio di mutazioni dipende da due fattori: la proporzione della popolazione vaccinata e il numero soglia di infetti. Come risultato dei calcoli, i ricercatori hanno concluso che la maggior parte della popolazione (almeno il 60%) dovrebbe essere vaccinata. I ricercatori hanno anche confermato che le persone devono continuare a indossare mascherine ed osservare il distanziamento sociale anche dopo la vaccinazione. Secondo gli esperti, oggi la libera circolazione comporta rischi di focolai di contagio per i diversi tassi di vaccinazione in tutto il mondo, così come comporta la possibile comparsa di nuovi ceppi pericolosi tra la popolazione. Per evitare uno scenario del genere le restrizioni epidemiologiche dovrebbero essere concordate a livello internazionale.

https://it.sputniknews.com/20210801/esperti-britannici-sicuri-campagne-di-vaccinazioni-contro-il-covid-avanti-per-molti-anni-12346424.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo