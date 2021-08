https://it.sputniknews.com/20210801/per-anthony-fauci-destinata-al-peggioramento-la-pandemia-di-covid-19--12348358.html

Per Fauci destinata al peggioramento la pandemia di Covid-19

Per Fauci destinata al peggioramento la pandemia di Covid-19

Il principale esperto in malattie infettive negli Stati Uniti ritiene che la situazione con il Covid-19 peggiorerà. 01.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-01T16:58+0200

2021-08-01T16:58+0200

2021-08-01T16:58+0200

usa

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/9628069_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8415893b00abf0b205fe9ecbb8f4859c.jpg

L'infettivologo numero uno negli Stati Uniti Anthony Fauci non crede che il Paese andrà incontro ad un nuovo lockdown sullo sfondo della diffusione della variante Delta, ma ha sottolineato che la situazione epidemiologica "peggiorerà". Sostanzialmente ha confermato le conclusioni della Casa Bianca, che venerdì aveva riferito che l'amministrazione statunitense non avrebbe introdotto misure draconiane anti-contagio nonostante la diffusione del ceppo delta del coronavirus.Il Financial Times ha comunicato oggi che per la Ue aumenteranno i prezzi delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche statunitensi Pfizer e Moderna.In precedenza è stato riferito che le campagne di vaccinazioni contro il Covid potrebbero proseguire per molti anni in futuro, in base all'ipotesi di virologi ed epidemiologi di una task force del governo britannico.

https://it.sputniknews.com/20210726/leuropa-sullorlo-di-una-crisi-di-nervi-per-via-della-variante-delta-12274759.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, coronavirus nel mondo