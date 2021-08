https://it.sputniknews.com/20210801/palermo-partorisce-positiva-al-covid-19-e-poi-scappa-dallospedale-12348244.html

Palermo, partorisce positiva al Covid-19 e poi scappa dall’ospedale

Palermo, partorisce positiva al Covid-19 e poi scappa dall'ospedale

Una donna che aveva partorito da poco è fuggita dall'ospedale grazie alla collaborazione del marito

01.08.2021

2021-08-01T16:34+0200

2021-08-01T16:34+0200

coronavirus in italia

Lei affetta da Covid -19 era in quarantena in ospedale. La coppia ha abbandonato il neonato in ospedale e sono andati via. Lo riporta Fanpage.Tutto ciò è accaduto presso l’ospedale Cervello di Palermo, dove il personale si è poi accorto dell’assenza della donna.Il bambino è stato lasciato in ospedale, ma sarebbe stata aperta una inchiesta per fare luce sull’accaduto e capire le responsabilità di tutti.In primis dei genitori, per capire se si tratta di abbandono di minore o cos’altro. E poi per il personale addetto alla sorveglianza esterna ed interna al nosocomio.

