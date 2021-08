https://it.sputniknews.com/20210801/negli-usa-convinti-di-aver-creato-il-peggior-incubo-per-la-russia-12346717.html

Negli Usa convinti di aver creato il "peggior incubo" per la Russia

Il nuovo bombardiere strategico americano B-21 Raider potrebbe creare grandi difficoltà ai sistemi di difesa aerea russi, scrive la rivista The National Interest. L'autore dell'articolo, Kris Osborn, sottolinea che molte delle caratteristiche del velivolo potrebbero non essere mai rese pubbliche. Tuttavia, un alto funzionario dell'aeronautica americana ha detto al giornalista che il nuovo bombardiere stealth può essere una minaccia contro qualsiasi obiettivo, in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dall'ora del giorno. Osborn non ha escluso che il B-21 sarà testato su sistemi di difesa aerea simili a quelli russi e cinesi. Il giornalista ha inoltre ricordato le unità di contraerea missilistiche russe S-400 e S-500 possono rilevare e distruggere "velivoli stealth" a detta degli sviluppatori di questi armamenti. Secondo lui, Mosca avrà bisogno di radar più accurati in grado di seguire con precisione i movimenti del bombardiere. La presenza di tecnologie stealth completamente nuove in suo possesso potrebbe rendere l'aereo "il peggior incubo" per la Russia, ha riassunto il giornalista. Il B-21 Raider è stato sviluppato da Northrop Grumman e dovrebbe entrare in servizio nell'esercito americano nel 2025. Esternamente il velivolo assomiglia ad un B-2: entrambi i progetti si basano sulla concezione di un aereo subsonico e invisibile, costruito secondo lo schema "ala volante" e in grado di trasportare testate missilistiche o bombe. Uno dei compiti principali di un bombardiere simile, oltre a condurre attacchi nucleari, è entrare nella zona dove il nemico ha le postazioni missilistiche di lancio ed ha schierata la contraerea a difesa delle principali infrastrutture. Dopo aver distrutto questi obiettivi, gli aerei tattici potranno operare in relativa sicurezza. Le principali armi non nucleari del B-21 dovrebbero essere missili ipersonici, in particolare il razzo di prospettiva AGM-183A ARRW. Secondo la società Lockheed Martin, questi razzi sono in grado di accelerare a 17 volte il numero di Mach. Hanno una gittata di 800 chilometri. Nel 2022 è previsto l'avvio della produzione in serie di queste armi. Tuttavia la Russia è ancora davanti agli Stati Uniti, poiché i suoi missili ipersonici in dotazione alle forze aeree sono già in servizio.

