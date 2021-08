https://it.sputniknews.com/20210801/marcell-jacobs-nei-100-metri-vola-in-finale-con-record-europeo-12345863.html

Marcell Jacobs nei 100 metri vola in finale con record Europeo!

Quasi incredibile, ma è vero. Un italiano è in finale nei 100 metri maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con il tempo di 9”84 Lamont Marcell Jacobs non solo... 01.08.2021, Sputnik Italia

olimpiadi 2020

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/12346022_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_0ec032fab52a5aacbcf5029b04dbc1f2.jpg

In Europa mai nessuno sui 100 metri ha corso più veloce di lui. Alle ore 14.50 italiane la finale dei 100 metri uomini ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 è su Rai 2, per una finale che per l’Italia è già storia.Ma a far ben sperare sono i tempi di Jacobs, che con un 42.7 Km/h di picco è risultato essere il migliore della sua semifinale.E nella semifinale dei 100 metri ostacoli femminili, Luminosa Bogliolo illumina il record italiano di specialità portandolo a 12”75. Purtroppo non le è bastato per agguantare la finale, è giunta quarta.Intanto è in corso la finale olimpica del Salto in alto, dove l’Italia schiera Gianmarco Tamberi che ha appena saltato i 2 metri e 30 centimetri al primo salto. Tamberi è in forma e ha superato tutte le altre misure precedenti al primo tentativo.Intanto nella notte italiana è giunta un’altra storica medaglia di bronzo nel Nuoto. La staffetta 4x100 mista ha agguantato il gradino più basso del podio piegandosi al record del mondo degli statunitensi e al record europeo dei britannici.Medagliere Italia attuale a Tokyo 2020Al momento l’Italia ha ottenuto 25 medaglie ai Giochi di Tokyo 2020, a Rio 2016 il totale fu di 28 medaglie e questo quando manсano ancora 7 giorni alla fine delle Olimpiadi giapponesi.Tantissimi i bronzi (15), 8 gli argenti e per ora soltanto 2 le medaglie d’oro. L’Italia è al 16° posto del medagliere, ma le basterebbe una medaglia d’oro per balzare al 13° posto.

https://it.sputniknews.com/20210724/dove-vedere-olimpiadi-tokyo-2020-2021-dallitalia-in-live-streaming-online-12246737.html

