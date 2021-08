https://it.sputniknews.com/20210801/la-apple-rimuove-lapp-di-appuntamenti-dedicata-ai-non-vaccinati-12350973.html

La Apple rimuove l'app di appuntamenti dedicata ai non vaccinati

Bloomberg: la Apple ha rimosso l'app di appuntamenti dedicata ai no-vax del Covid 'Unjected'. 01.08.2021, Sputnik Italia

La Apple ha rimosso dall'App Store l'app di appuntamenti 'Unjected' dedicata ai non vaccinati contro il coronavirus per "gestione inappropriata della pandemia di Covid-19", riporta Bloomberg, citando una lettera che Apple ha inviato a 'Unjected'. Si nota che la Apple richiede a tutte le applicazioni relative al coronavirus di fornire informazioni affidabili, le cui fonti siano organizzazioni governative, organizzazioni sanitarie senza scopo di lucro o istituzioni educative. Secondo l'agenzia, la 'Unjected' è stata creata da due donne hawaiane come comunità "per persone con idee simili che sostengono l'integrità medica e la libertà di parola". L'app è uscita poco dopo che note app di appuntamenti come Tinder e Bumble hanno iniziato a motivare i propri utenti a farsi vaccinare contro il coronavirus.Secondo quanto riferito, anche Google ha rimproverato ad 'Unjected' che l'app non presta abbastanza attenzione alla lotta contro la disinformazione contenuta nei messaggi di alcuni utenti. Si trattava di post in cui i vaccini venivano chiamati "armi biologiche", "modificatori genetici" e "microchip". In precedenza il presidente statunitense Joe Biden ha affermato che i social network, consentendo la disinformazione sulla pandemia, uccidono le persone.

