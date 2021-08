https://it.sputniknews.com/20210801/incendi-in-sicilia-e-mobilitazione-nazionale-dopo-firma-dpcm-di-draghi-12343942.html

Incendi in Sicilia, è mobilitazione nazionale dopo firma dpcm di Draghi

Incendi in Sicilia, è mobilitazione nazionale dopo firma dpcm di Draghi

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato ieri sera un dpcm con cui ha dichiarato la mobilitazione nazionale per aiutare la Sicilia che brucia. 01.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-01T12:38+0200

2021-08-01T12:38+0200

2021-08-01T12:42+0200

sicilia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/12337502_154:135:827:513_1920x0_80_0_0_7a4ae7f96ee337053984961bc85244ac.jpg

A seguito di una richiesta avanzata dalla Regione Siciliana, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha allertato il sistema di protezione civile.La mano delle mafieNelle ultime ore si è fatta avanti una ipotesi inquietante, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione antimafia che sta indagando sugli incendi alcuni proprietari terrieri siciliani sarebbero stati avvicinati da intermediari che chiedevano ai primi di cedere i propri terreni, scrive La Repubblica.Lo scopo della cessione realizzare impianti fotovoltaici sui terreni agricoli. In Sicilia, infatti, il fotovoltaico sta soppiantando l’agricoltura perché ritenuto più redditizio e meno faticoso.La polemica Curcio - MusumeciLa Cgil regionale lancia accuse gravissime, affermando che i Vigili del fuoco non sarebbero messi in condizione di far fronte alle emergenze per “precise e chiare responsabilità politiche”.

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sicilia