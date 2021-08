https://it.sputniknews.com/20210801/il-leghista-intubato-per-covid-per-63-giorni-che-dice-si-al-green-pass-12349729.html

Il leghista intubato per Covid per 63 giorni che dice sì al green pass

2021-08-01T22:10+0200

63 giorni di terapia intensiva e 100 giorni di odissea trascorsi non sapendo se avrebbe più rivisto i suoi cari. Trascinato nel tunnel dal maledetto virus della pandemia.Una storia come tante altre, ma lui, Roberto Borsato, è un consigliere comunale della Lega per Salvini premier del Comune di Treviso.E sui tentennamenti dei leader del suo partito e le prese di posizioni contrarie ai green pass obbligatori in determinati contesti della vita quotidiana, Borsato ha detto netto:Cicatrici nei polmoniBorsato, di anni 63, e uno studio di contabilità da portare avanti, ha raccontato di avere ancora le cicatrici nei polmoni, di aver perso 17 chilogrammi di peso, i capelli, di soffrire di stanchezza cronica e di soffrire anche di abbassamento della vista.Si chiama Long-Covid ed è una malattia nella malattia, la sperimentano in particolare quanti hanno vissuto le conseguenze più gravi del coronavirus, secondo il leghista.No obbligo, ma sensibilizzareNel Comune di Treviso hanno approvato all’unanimità una campagna di sensibilizzazione senza obbligo. Ora prevedono di realizzare un documento a sostegno di comportamenti responsabili.Il no di SalviniSalvini di green pass obbligatorio non ne vuole sapere e ha annunciato giorni fa che darà battaglia nel Governo e nel Parlamento per depotenziarlo.Per quanto riguarda invece la presenza del senatore Claudio Borghi alla manifestazione no-vax a Roma, Salvini ha detto che le piazze vanno ascoltate.

msan.mr Questo signore è un intubato Covid e nulla ha ciò a che vedere con la sua fede politica. La pandemia virale si misura statisticamente negli effetti, che penalizzano adulti e maggiormente anziani dai 40 anni in sù, ma risparmiano.i giovani, mentre il lasciapassare verde discrimina le libertà costituzionali del cittadino e i destini dell'economia. Giusto quindi che si vaccinino le generazioni più avanti con l'età ma si lascino i giovani liberi di progettare il loro futuro. Si ricorda che lo stesso Fauci, eminente virologo di fama internazionale, ha dichiarato che i vaccinati trasmettono il virus come e forse più, dei non vaccinati. 1

