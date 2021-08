https://it.sputniknews.com/20210801/il-bimbo-non-puo-avere-due-mamme-i-giudici-di-pisa-respingono-il-ricorso-di-una-coppia-gay-12349146.html

"Il bimbo non può avere due mamme". I giudici di Pisa respingono il ricorso di una coppia gay

"Il bimbo non può avere due mamme". I giudici di Pisa respingono il ricorso di una coppia gay

Le due donne avevano fatto ricorso dopo che l'ufficiale di stato civile si era rifiutato di scrivere entrambi i loro nomi sull'atto di nascita del bimbo nato da fecondazione eterologa effettuata all'estero.

2021-08-01T20:46+0200

2021-08-01T20:46+0200

2021-08-01T20:46+0200

italia

tribunale

sentenza

unioni omosessuali

lgbt

figlio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11838956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c2aa4491fb9c1b53851f8434b361138.jpg

È legittimo rifiutarsi di trascrivere i nomi di due donne nell’atto di nascita di un minore. A certificarlo sono i giudici del Tribunale di Pisa che in una sentenza hanno ricordato come sia compito soltanto del legislatore “introdurre nell’ordinamento la relativa disciplina, scegliendo la forma di tutela che ritenga più idonea (iscrizione o adozione)”.La vicenda ha come protagonista una coppia omosessuale. Giulia, pisana, e Denise, statunitense, si sono sposate nello Stato americano del Winsconsin, come racconta il Tirreno, e ora vivono a Venezia assieme al figlio nato nel 2016 dopo il ricorso alla fecondazione eterologa all’estero. A maggio 2021 arriva la sentenza, le cui motivazioni sono state rese note in questi giorni. Per i giudici pisani l’ufficiale di stato civile avrebbe agito legittimamente. Inoltre, sottolineano le toghe, non sussisterebbe alcuna “discriminazione” tra “la situazione di chi nasce all’estero e qui vede formato l’atto di nascita con conseguente trascrizione in Italia e quella di chi nasce in Italia e tale atto di nascita non può conseguire”. La coppia, però, è decisa a ricorrere in appello, al Tribunale di Firenze. Lo scorso marzo era stata la Corte Costituzionale, in una sentenza della giudice Silvana Sciarra, a denunciare la presenza di un "grave vuoto di tutela" per i minori nati all’estero da fecondazione eterologa effettuata da due donne, mettendo l’accento sulla “inerzia del legislatore”.L’intervento, come ricordava RaiNews24, si riferiva ad una controversia nata all’interno di una coppia di donne con due bambine, che aveva portato all'esclusione di una delle due dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

raus jUEde Le coppie omosessuali non possono avere figli, in quanto già l'accoppiamento contro natura non consente il processo riproduttivo. Men che meno se poi si tratta di due fr*ci. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, tribunale, sentenza, unioni omosessuali, lgbt, figlio