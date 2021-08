https://it.sputniknews.com/20210801/hamas-condanna-decisione-usa-su-vendita-elicotteri-pesanti-a-israele-12340424.html

Hamas condanna decisione USA su vendita elicotteri pesanti a Israele

Hamas condanna decisione USA su vendita elicotteri pesanti a Israele

Il movimento palestinese Hamas condanna la decisione dei funzionari americani di autorizzare la vendita ad Israele di elicotteri Sikorsky CH-53K King Stallion... 01.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-01T08:36+0200

2021-08-01T08:36+0200

2021-08-01T08:36+0200

mondo

politica

medio oriente

difesa

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/12340368_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_a05a400e3ef010a078b6ee96002cae6b.jpg

"La decisione degli USA di stringere un grande accordo per la fornitura delle armi con Israele spinge quest'ultimo a proseguire con l'aggressione contro il nostro popolo e i nostri santuari", ha detto Qassem.Venerdì sera il Dipartimento di Stato americano ha reso noto di aver approvato la vendita di elicotteri Sikorsky CH-53K King Stallion per un importo di 3,4 miliardi di dollari. Secondo le informazioni del dicastero, il contratto prevede la fornitura di 18 mezzi, oltre alle attrezzature per la loro manutenzione. Non sono state rilasciate informazioni riguardo le tempistiche delle consegne.Gli elicotteri pesanti Sikorsky CH-53K King Stallion sono in fase di sviluppo dal 2015 e la produzione in serie è stata lanciata nel marzo 2021.

https://it.sputniknews.com/20210704/premier-israeliano-paventa-una-reazione-dura-al-lancio-di-palloncini-incendiari-da-gaza-12010191.html

Lorenzo Pagani

A regime that uses religious values ​​to occupy state and governmental institutions is a fascist regime and as such is bound to fall as Mohammad Reza Pahlavi did. In the West, the temporal power of the Catholic Church lasted 1118 years and then collapsed with the arrival of democratic secular thought. Today in Iran, there is no true freedom and true democracy, the secret police the MOIS has the same tasks as the SAVAK, repress the values ​​of freedom, control the people, kill or imprison the opponents of the regime, carry out crimes abroad with the complacency of Western states. To the internal crisis and the lack of food and medicine, the Ayatollahs respond with foreign policy by sending Iranian soldiers and secret agents to Yemen, Syria, and Lebanon. Lebanon cannot be an autonomous and independent state by now it is a geographical expression of an Iranian province controlled by Ezbollah. Since Iran is a poor country that squanders all financial resources on armaments and maintenance

0