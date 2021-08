https://it.sputniknews.com/20210801/hai-il-coraggio-di-assaggiarle-salsicce-al-cioccolato-spopolano-sul-web-12351667.html

Hai il coraggio di assaggiarle? Salsicce al cioccolato spopolano sul web

Il macellaio irlandese Larmers Butchers è diventato popolare dopo aver pubblicato un piatto piuttosto insolito: salsicce con barrette di cioccolato... 01.08.2021, Sputnik Italia

Il titolare della macelleria di famiglia, Stephen Larmer, rivela che l'idea di unire la carne al cioccolato gli è venuta quando ha visto i suoi figli avvolgere salsicce in frittelle spalmate di Nutella. Proprio allora ha deciso di mettere le barrette di cioccolato Kinder Bueno nelle sue salsicce di maiale. Questo prodotto strano, quantomeno insolito, ha suscitato grande interesse tra gli utenti dei social. "Sono fatti con Kinder Bueno o con carne di maiale che non mangiano altro che Kinder Bueno?"; "Non sono mai stato più felice di essere vegetariano. Il mondo è impazzito!" e "ma cos'è quella, una creazione del diavolo?" erano alcuni degli oltre 5mila commenti sul post condiviso sull'account Facebook della macelleria. Larmer sostiene che le salsicce fuori dal comune hanno un sapore migliore se abbinate al pane. Consiglia anche di grigliarli sul barbecue. Non è la prima volta che la macelleria effettua esperimenti culinari per sorprendere i propri clienti. Ha già servito salsicce con marmellata e gorgonzola.

