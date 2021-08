https://it.sputniknews.com/20210801/green-pass-su-treni-aerei-e-navi-ecco-da-quando-potrebbe-diventare-obbligatorio-12342069.html

Green pass su treni, aerei e navi: ecco da quando potrebbe diventare obbligatorio

Green pass su treni, aerei e navi: ecco da quando potrebbe diventare obbligatorio

Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo decreto in arrivo la prossima settimana, che potrebbe introdurre l'obbligo di esibire il green pass prima di salire a bordo di treni, aerei e navi. Sul tavolo anche la questione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Il nuovo decreto che stabilirà l’obbligo di esibire il green pass per chi si imbarca su navi, aerei e treni a lunga percorrenza potrebbe essere approvato già la prossima settimana, giovedì o venerdì. C’è ancora incertezza, però, sulla data. Secondo Repubblica le nuove misure potrebbero entrare in vigore non prima del 15 settembre. Ad insistere sullo spostamento della data “x” almeno a fine agosto è stata la Lega. L’obiettivo, che sarebbe condiviso anche da Palazzo Chigi, è quello di non compromettere la stagione turistica. È probabile, quindi, che la stretta scatterà soltanto a partire da settembre.Come funzionerà il green pass sui mezzi di trasportoSecondo le anticipazioni pubblicate dal Corriere della Sera, per viaggiare su treni ad alta velocità, aerei e navi, servirà il lasciapassare che attesti l’avvenuta vaccinazione con due dosi o con la prima dose fatta da almeno 15 giorni, la guarigione dal Covid o il certificato di negatività al virus dopo essersi sottoposti a tampone molecolare o rapido effettuato al massimo 48 ore prima di partire.Il trasporto pubblicoResta, però, il nodo del trasporto pubblico, che finora ha rappresentato uno dei principali incubatori del contagio. Il governo, almeno per il momento, non sembra intenzionato, per evidenti difficoltà tecniche nei controlli, ad introdurre l’obbligo di green pass per spostarsi in autobus o metropolitana. Il piano, quindi, soprattutto in vista della riapertura delle scuole a settembre, è quello di aumentare il numero delle corse per assicurare il distanziamento.Le ipotesi per la scuolaPer insegnanti e personale scolastico, invece, secondo quanto si legge su Repubblica, si ragiona su uno schema “progressivo”, con una serie di restrizioni che vanno dal trasferimento in altra sede fino alla sospensione dello stipendio per chi decide di non vaccinarsi. Ma allo studio ci sono anche altre ipotesi, avanzate dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, come la divisione in due gruppi delle classi più numerose.Favorevoli all’obbligo vaccinale per i prof sarebbero i presidi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, i Dem e Forza Italia. Sul tavolo ci sarebbe anche l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori dipendenti. Ma la questione dovrà essere discussa, sempre secondo quanto riferisce Repubblica, in un confronto tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e le parti sociali.

Riccardo ARRIVARE A TOGLIERCI PURE LA POSSIBILITA DI PRENDERE IL TRENO SE NON "VACCINATI" È VERAMENTE TROPPO.ALLORA SI CHE DALLE MANIFESTAZIONI PACIFICHE CONTRO IL GREEN PASS SI DEVE PASSARE AI FATTI E FARSI SENTIRE IN ALTRO MODO. ABBIAMO L'ITALIA INVASA E PERCORSA IN LUNGO E IN LARGO DA NORD A SUD DA CLANDESTINI IRREGOLARI CHE IL NOSTRO GOVERNO NON FA NULLA PER FERMARE PERO SCHIERA POLIZIA E DRONI PER SCOVARE MULTARE GLI ITALIANI NON VACCINATI CHE DESIDERANO UNA VITA SOCIALE NORMALE. 5

raus jUEde Draghi si è reso conto che ci vuole poco a mettergli una corda insaponata intorno al collo nel primo lampione fuori da Montecitorio. 3

