Green pass, ecco come recuperare il codice in autonomia

Green pass, ecco come recuperare il codice in autonomia

Come scaricare il green pass in autonomia in poche semplici mosse, anche se non si è ricevuto l'authcode dal Ministero della Salute.

01.08.2021

2021-08-01T19:26+0200

2021-08-01T19:26+0200

coronavirus in italia

A seguito di vaccinazione o di tampone, si riceve un sms o una e-mail con un codice detto authcode. Quel codice serve a ritirare il green pass in modo digitale.Per quanti avessero perso o non ricevuto l’authcode, è da ora possibile ottenerlo in autonomia seguendo questa semplice procedura.Una volta ottenuto l’authcode, si potrà scaricare il green pass dallo stesso sito internet: si può anche stampare.Altrimenti il codice può essere inserito sulla app Immuni con codice fiscale e tessera sanitaria.Una volta fatto l’accesso all’applicazione IO basterà generare il green pass senza dover inserire nessun authcode.

