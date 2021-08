https://it.sputniknews.com/20210801/gerard-butler-fa-causa-di-10-milioni--ai-produttori-di-attacco-al-potere---olympus-has-fallen-12351870.html

Il famoso attore scozzese Gerard Butler ha citato in giudizio le case di produzione Nu Image e Millennium per la presunta violazione di un pagamento di 10... 01.08.2021, Sputnik Italia

Il protagonista di "300" afferma che i produttori hanno sottovalutato gli introiti del film - che è stato un successo e ha incassato quasi 170 milioni al botteghino globale - e non sono riusciti a ridistribuire altri 8 milioni $ che sarebbero finiti nelle tasche dei dirigenti delle case di produzione. L'attore afferma che i produttori gli devono almeno 10 milioni. Nel suo contratto con Nu Image e Millennium aveva pattuito anche il 10% degli utili netti del film, il 6% degli incassi negli USA da 70 milioni di dollari e il 12% nel resto del mondo. Butler si aggiunge così alla lista delle celebrità che hanno fatto causa ai produttori per presunta violazione contrattuale. È stata la star di Black Widow, Scarlett Johansson, a intraprendere per la prima volta un'azione legale: ha citato in giudizio la Disney per averla privata di potenziali guadagni fino a 50 milioni $. Circolano voci secondo cui anche Emma Stone (Cruella, La La Land) starebbe considerando di fare causa al colosso dell'intrattenimento.

