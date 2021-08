https://it.sputniknews.com/20210801/esperti-britannici-sicuri-campagne-di-vaccinazioni-contro-il-covid-avanti-per-molti-anni-12346424.html

Esperti britannici sicuri, campagne di vaccinazioni contro il Covid avanti per "molti anni"

Virologi e ricercatori britannici hanno previsto che la vaccinazione contro il Covid-19 continuerà "per gli anni a venire". 01.08.2021, Sputnik Italia

I principali virologi ed epidemiologi del Regno Unito hanno affermato che le campagne di vaccinazione contro il coronavirus continueranno per molto tempo. Questa tesi è riportata in un rapporto della task force di consiglieri del governo britannico sulle situazioni di emergenza. Secondo il rapporto, la scomparsa del coronavirus e delle relative varianti è improbabile e il numero di mutazioni dipende dalla qualità delle misure di controllo adottate. Gli autori hanno concluso che l'efficacia del vaccino si indebolirà nel tempo, pertanto in futuro sarà necessaria la rivaccinazione. Quanto spesso la popolazione dovrà essere vaccinata non è al momento chiaro. Tuttavia gli esperti prevedono che ci vorranno molti anni di campagne di vaccinazione in diversi Paesi. I medici, inoltre, non escludono che in futuro possano comparire mutazioni del coronavirus con tassi di mortalità più elevati.

