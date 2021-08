https://it.sputniknews.com/20210801/covid-in-russia-poco-meno-di-23mila-nuovi-casi-e-quasi-800-vittime-nellultimo-giorno-12345779.html

Covid in Russia, poco meno di 23mila nuovi casi e quasi 800 vittime nell'ultimo giorno

La sede operativa della lotta alla diffusione del Covid in Russia ha segnalato 22.804 nuovi contagi nell'ultimo giorno. 01.08.2021, Sputnik Italia

Nel corso delle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati rilevati 22 804 casi di Covid-19, risulta dai dati comunicati della sede operativa. Il giorno prima erano stati segnalati 23.807 contagiati. Il tasso di crescita dei casi giornaliero è diminuito dallo 0,38% allo 0,36%. Il coronavirus si è portato via le vite di 789 persone, mentre in 17.271 sono stati dimessi dagli ospedali dopo le cure e l'accertata guarigione.Complessivamente durante la pandemia in Russia sono stati registrati ufficialmente 6.288.677 infezione del nuovo coronavirus SARS-Cov-2, di cui 159.352 sono stati i decessi e 5.625.890 le guarigioni. Nel mondo secondo gli ultimi dati dell'Oms, ci sono stati 196,5 milioni di contagi, mentre secondo le stime dell'Istituto Johns Hopkins il loro numero si è già avvicinato ai 198 milioni. Più di 4 milioni di persone sono state uccise dal coronavirus. La situazione più difficile è negli Stati Uniti, in India e in Brasile. La Russia, secondo l'OMS, è il quarto Paese più colpito dal Covid.

Notiziario

