Brunetta alla Pa, a settembre tornate in ufficio e carriera legata al Recovery

Addio al posto pubblico sicuro e visto come ammortizzatore sociale. Ora l’Europa ci chiede di riformarla per accedere ai fondi dell’Unione Europea (Recovery plan) e così Renato Brunetta appare proprio l’uomo giusto al momento giusto.Il ministro della pubblica amministrazione prepara i giovani dicendo loro che lo Stato ha bisogno delle loro competenze. Servono 100 mila forze fresche all’anno e decine di migliaia di ingegneri, informatici, contabili.Tutti da assumere con le nuove regole che la Pa si è data per l’assunzione del personale.Ma Brunetta ricorda che i 100 mila posti all’anno non saranno una pacchia come hanno dimostrato i recenti concorsi con il nuovo metodo. I requisiti sono alti e non si fanno sconti a nessuno.E “ai nostri ragazzi” (dipendenti pubblici), Brunetta dice:“Da settembre i nostri ragazzi devono rientrare a scuola e la Pa deve tornare a lavorare in presenza, al massimo della sua potenzialità, perché un Paese che cresce del 6% ha bisogno di una Pa a pieni giri”.

