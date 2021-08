https://it.sputniknews.com/20210801/borse-e-mercati-finanziari-stuzzicano-il-rischio-tre-motivi-per-cui-agosto-sara-un-mese-caldo-12352149.html

Borse e mercati finanziari stuzzicano il rischio? Tre motivi per cui agosto sarà un mese caldo

Borse e mercati finanziari stuzzicano il rischio? Tre motivi per cui agosto sarà un mese caldo

Il mercato azionario è pronto per entrare nella cosiddetta modalità di rischio ad agosto, afferma Tom Lee, direttore del dipartimento di analisi della società... 01.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-01T23:44+0200

2021-08-01T23:44+0200

2021-08-01T23:44+0200

borsa&mercati

finanze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/12352196_0:199:2731:1735_1920x0_80_0_0_dcf06ed7b21eb8df54a157c48c638244.jpg

L'analista spiega che agosto "in generale non è un gran mese" per i mercati azionari, soprattutto per quelli che avevano accumulato forti guadagni nel primo semestre. Tuttavia quest'anno potrebbero andare incontro al rischio proprio nell'ultimo mese dell'estate. Tra i motivi di questa decisione c'è il fatto che i contagi con la variante Delta potrebbero raggiungere il picco nei prossimi "10-12 giorni". Lee cita i dati raccolti in Florida, uno degli Stati più colpiti dalla variante Delta. Ma "ciò non cambia il fatto che il rischio di contagiarsi con la variante Delta è diminuito drasticamente", afferma Lee. Infine il prezzo del bitcoin è aumentato del 30% da febbraio e ha raggiunto i 40.000 $. L'esperto prevede che la criptovaluta potrebbe superare i 100.000 $ nel 2021. "Per gli investitori nei mercati emergenti, il bitcoin è un asset più rischioso delle azioni", conclude Lee, aggiungendo che "la propensione al rischio sembra tornare in voga".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

borsa&mercati, finanze